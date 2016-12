Denuncian que un reconocido estafador ofrecía trabajo a cambio de sexo

Una joven neuquina denunció que un conocido estafador de Cipolletti, ofrecía trabajo a cambio de sexo. El hombre se defendió y dijo "que la Fiscalía investigue".

"Primero me dio una dirección de una oficina que no existía, al lado de la Catedral y luego me citó en un lugar que era como un hotel residencial, en la calle Ignacio Rivas". Al llegar, la joven notó que no era una oficina sino una escalera con puertas que daban a habitaciones. Allí el hombre le habría dicho que si quería el trabajo, primero debía tener sexo con él.