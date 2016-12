Detuvieron al dueño de la empresa Golden Fest acusado de estafas en Neuquén y Mendoza

Adrián Guirín era buscado por dejar sin fiesta a quinceañeras y parejas que se iban a casar luego de depositar miles de pesos. Hasta ayer se habían asentado cincuenta denuncias, pero se ha dado turno hasta fines de enero.

Adrián Rodrigo Guirín (31), “Adrián Quesada” o “Adrián Ríos” como se hacía llamar en Mendoza, el hombre señalado por cientos de personas como el estafador que dejó sin la fiesta soñada a quinceañeras, parejas que se iban a casar o cursos de egresados, cayó ayer en El Carrizal luego de que el caso Golden Fest explotara en la provincia.

“Ahora no sabemos qué vamos a hacer. Gonzalo Nieva (uno de los cobradores de Golden Fest) me llamó hoy y me dijo que el salón está confirmado pero no señado”, agregó el padre.