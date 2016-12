Para Neymar, "Messi es simplemente el mejor jugador del planeta"

Al margen del año perfecto de Cristiano Ronaldo en cuanto a resultados colectivos y premios individuales, el astro brasileño eligió a "Leo".

El astro brasileño Neymar aseguró que el argentino Lionel Messi, compañero suyo en Barcelona de España, "es simplemente el mejor" jugador del planeta, al margen del año perfecto que tuvo Cristiano Ronaldo en cuanto a resultados colectivos y premios individuales.

Al respecto, Neymar se despreocupó por el hecho de no haber conseguido todavía ese premio, que desde 2008 se reparten el argentino (máximo ganador con cinco trofeos) y el portugués. "Claro que es una motivación que tengo ganar el Balón de Oro, pero no es algo que voy a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y en Barcelona estoy muy feliz. Si no gano el Balón de Oro, no pasa nada. Yo no juego al fútbol para ganar el Balón de Oro, juego para ser feliz. Ganar el Balón de Oro es consecuencia del trabajo. Sólo se le puede dar a uno. Leo es mejor y lo respeto", concluyó.