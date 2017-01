Argentinos hallaron una clave del origen del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas

El 25 de noviembre de 1901, el psiquiatra y neuropatólogo alemán Alois Alzheimer recibió a una paciente que lo haría célebre: Auguste Deter.

Deter había sufrido cambios drásticos a lo largo de un año; entre otros, la pérdida de la memoria de corto plazo.

"En la enfermedad de Alzheimer, la «placa amiloide» se deposita del lado de afuera de las neuronas y el ovillo neurofibrilar, del lado de adentro -explica Tomás Falzone, investigador adjunto del Conicet en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia (IBCN) y coordinador de un equipo internacional que acaba de publicar en The Journal of Neuroscience un trabajo que describe el rol de Tau en las enfermedades neurodegenerativas-. Pero la proteína Tau no está presente sólo en el Alzheimer. Por ejemplo, en la demencia frontal también está Tau, pero sin placa amiloide."

"Los microtúbulos son como los durmientes del ferrocarril por el que viajan los nutrientes y los desechos de las neuronas -explica Gustavo Sevlever, director de docencia e investigación de Fleni, que no participó en el trabajo-. La función de la proteína Tau está vinculada con la unión de los microtúbulos. Cuando está alterada, no funcionan los durmientes y las vías se desarman."

"En el cerebro con Alzheimer hay dos proteínas anómalas -explica Sevlever-. La placa amiloide es extracelular y no correlaciona con el grado de demencia de los pacientes, por lo que se duda de si es causa de la enfermedad o si es un semáforo que indica que hay algún problema, pero se piensa que no es en sí mismo un agente tóxico. De hecho, los fármacos que se ensayaron hasta ahora limpiaron la placa amiloide, pero sin que el paciente mejorara. Aunque el PET permite verlo en vivo, sus resultados no son precisos: si no hay amiloide, es poco probable que haya Alzheimer; pero si hay, no es tan concluyente. La gran mayoría de los mayores de 85 tienen amiloide tengan o no Alzheimer. La Tau, por su parte, está en el interior de las neuronas, deja de estar en estado soluble y se producen depósitos que son responsables de la degeneración celular. Aparece en el hipocampo en etapas muy tempranas y aparentemente es uno de los primeros signos de patología. Hoy hay dos maneras de detectarla: con una punción de líquido cefalorraquídeo o con PET, pero aunque empiezan a haber algunos compuestos para identificarla que son promisorios, sólo se usan en forma experimental en muy pocos lugares del mundo. Probablemente la correlación entre ambas es el signo distintivo que delate estas enfermedades."