Chano fue dado de alta y asegura que está en "óptimas condiciones"

El ex líder de Tan Biónica dijo que ayer decidió internarse voluntariamente por precaución en un sanatorio de Punta del Este.

Chano Moreno Charpentier, ex vocalista del grupo pop argentino Tan Biónica, difundió hoy un comunicado en el que explica que ayer decidió internarse voluntariamente por precaución en el sanatorio Cantegril de Punta del Este y que ahora se siente bien y "en óptimas condiciones médicas".





"Queridos amigos, medios y seguidores: antes que nada quiero agradecer muchísimo su preocupación, cada mensaje, palabra de aliento y buenos consejos de parte de todos ustedes. Les cuento que el sábado 14 a las 12 horas aproximadamente me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien. Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente. Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas y en camino a Baires. Les mando un beso a todos y espero no volver a preocuparlos", escribió.





El 30 de diciembre pasado, Chano había sido ingresado a la terapia intensiva del Sanatorio Finocchieto debido a una "cefalea intensa, deshidratación, hipertensión arterial y confusión".





PUBLICADO EL 16-01-2017