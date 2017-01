Dos audios de la denuncia de Nisman revelan que los iraníes financiaban a Esteche

El líder de la mezquita de Flores aseguró en 2014 que pagó la fianza para que el líder de Quebracho quedara en libertad. En febrero se reanuda la investigación.

A dos años de que el fiscal Alberto Nisman haga pública su denuncia contra Cristina Kirchner y dirigentes kirchneristas por encubrir a los iraníes acusados de atentar contra la AMIA se conoció un nuevo audio que revela el estrecho vínculo económico que unía al líder de Quebracho, Fernando Esteche, con la comunidad iraní en Argentina.

En aquel momento, Lijo entendió que no le correspondía a él investigar esa denuncia en el marco de la causa por encubrimiento al atentado, por la que ahora ya enfrentan juicio oral el ex juez federal Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy.