Federico Bal, a las piñas en un McDonals de Carlos Paz

(No te Pierdas el Video Original Al pie de la Nota) Fue un escándalo. El ex Bailando intentó aclarar qué paso. Lo acusaron de colarse. Los videos de la trifulca se viralizaron.

Federico Bal tiene un imán para los escándalos. Ayer, en Carlos Paz, terminó junto a un grupo de amigos a las piñas en un local de McDonals.

"Fuimos a bailar a Zebra y después con unos amigos fuimos al McDonals de acá, de Carlos Paz. Me bajé, estaba con los seguridad de mi vieja (Carmen Barbieri) que me cuidan de noche cuando mi vieja no los necesita; vienen conmigo a bailar y todo; me acompañan por las noches”, contó el ex Bailando.