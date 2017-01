La llamativa coincidencia entre el discurso de Donald Trump y el de Bane, el villano de Batman

Una frase pronunciada ayer por el flamante presidente de Estados Unidos durante su asunción es muy similar a una pronunciada por el malo del film Batman: El caballero de la noche asciende.

"And giving it back to you, the people". "And we give it back to you, the people". / "Y devolviéndoselo a ustedes, el pueblo". "Y se la devolvemos a ustedes, el pueblo". En inglés o en castellano, la similitud entre una oración y la otra es llamativa. La primera fue pronunciada ayer por el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso de asunción. La segunda fue pronunciada por Bale, el terrorífico villano de Batman, en la película Batman: El caballero de la noche asciende.





Trump aseguró que la ceremonia tenía un significado especial porque se estaba "devolviendo el poder al pueblo". Tras liberar a Ciudad Gótica de los "poderosos y adinerados", Bane dijo: "Vamos a devolver la ciudad a ustedes: el pueblo".





No sólo las palabras y el mensaje de fondo se parecen, sino también el escenario. La grandilocuencia y la ambición de refundación total de Estados Unidos dominaron ayer el discurso de Trump, como si el país más poderoso de la historia fuera una republiqueta de pasado y presente oscuros. El magnate de la construcción habló en las escalinatas del Capitolio, de espaldas a ese emblemático edificio.





El film Batman: El caballero de la noche asciende, el cierre de la trilogía del guionista y director londinense Christopher Nolan sobre Batman, es una película larga, oscura, ambiciosa, con muchos personajes y subtramas y con una mirada política densa y desencantada, casi apocalíptica. Allí, Bane habló en las escalinatas de la Municipalidad de Ciudad Gótica, de espaldas a las las columnas neoclásicas del edificio.





PUBLICADO EL 21-01-2017