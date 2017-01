Licencias Médicas Docentes y Guardias de Salud en la mira de Weretilneck para contener el déficit

Explicó que “lamentablemente, si no tenemos una reducción de gastos y una pauta salarial razonable, la Provincia vivirá momentos de zozobra como sucedió hace algunos años. Por ello queremos evitar cualquier tipo de cesación de pagos, cualquier aspecto que tenga que ver con empeorar las finanzas de la provincia, y para ello hay que gastar menos. No hay otra alternativa”.

En cuanto a la discusión salarial, el Mandatario ratificó que “el canal de diálogo con los gremios está siempre abierto, pero no podemos decir que sí a todo. La dirigencia gremial deberá entender que el aumento de este año no tiene que ver con la inflación que pasó sino con la prevista para este año. La pauta salarial para este año tiene un techo del 17%, que es la inflación prevista para 2017”.

“Está claro que no hay ninguna medida en contra de los trabajadores. No obstante, está claro que si se sigue en el proceso de endeudamiento se terminan perjudicando los trabajadores, porque no pagar los sueldos es peor que cualquier otra medida, y no prestar los servicios básicos de educación, salud y seguridad es peor que cualquier reducción de gastos. Por eso, antes de entrar a una crisis de la que no se pueda volver, tengamos precaución y cuidado”.