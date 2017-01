Obama se quebró al dar su último discurso público: "Sí, lo hicimos"

El presidente de EEUU no pudo ocultar sus lágrimas al dar sus palabras de despedida en Chicago, su ciudad adoptiva.

El presidente Barack Obama se despidió el martes del país en un emotivo discurso con el que intentó reconfortar y animar a una nación en vilo por los cambios económicos, amenazas a la seguridad y la elección de Donald Trump.

Incluso durante su despedida - un discurso televisado de poco menos de una hora - la ansiedad que sienten algunos estadounidenses sobre el futuro era palpable, y no solo en el centro de convenciones de Chicago donde habló ante un gigantesco sello presidencial. La esfera política se tambalea por nuevas relevaciones sobre un informe no confirmado que apunta que Rusia tiene información comprometida personal y financiera sobre Trump.

Sobre Donald Trump, que lo reemplazará en sólo 10 días, sólo hizo referencias veladas. Pero cuando hizo notar lo inminente de ese cambio y la multitud comenzó a abuchear, él respondió: !No, no, no, no, no''. Una de las grandes fortalezas de la nación, señaló, ``es la transferencia pacífica del poder de un presidente al siguiente''.

El exlíder comunitario cerró su discurso recordando su cántico de campaña, "Yes we can'' ("Si podemos''). Por primera vez agregó "Yes we did'' ("Sí, lo hicimos'').