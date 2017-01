Polémico: Se formalizó la decisión de que no hay más repitencia en el secundario en Río Negro

Los cambios llegaron más rápido que los acuerdos. El nuevo modelo de Nivel Medio en Río Negro ya se puso en práctica. Los exámenes sólo serán optativos.

Los cambios ya llegaron a la Escuela Secundaria rionegrina. No existe más el tradicional espacio estival de apoyo y recuperación para los alumnos con materias pendientes, los exámenes sólo serán optativos y las repitencias quedan desterradas.

Las 93 escuelas de la anunciada reforma congregan unos 70 mil alumnos. Un alto porcentaje no promociona alguna materia. El funcionario contó que este verano no existirán las clases de apoyos y recuperación para los estudiantes - denominado Escuela para Todos y destinados para primero y segundo año. Resaltó que, dentro de la reforma, esos alumnos este año retomarán los módulos y materias no aprobadas, resaltando un nuevo paradigma de enseñanza. Aclaró que las mesas examinadoras serán optativas porque no hay más repitencias.