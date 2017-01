Weretilneck: "Si los gremios no aceptan el 17% el aumento será por decreto"

El gobernador Alberto Weretilneck aseveró hoy que "no hay ninguna medida en contra de los trabajadores" entre las acciones de contención del gasto público anunciadas ayer.

Adelantó que si los gremios estatales no aceptan el incremento del 17%, el mismo se establecerá mediante decreto.

“Hacer más eficiente el gasto salarial significa que no se hagan horas extras que no sean necesarias; no hacer guardias ni suplencias docentes que se puedan evitar; no incorporar más personal. Son medidas de ahorro, no de ajuste. Se tienen que quedar tranquilos los dirigentes gremiales, de que no habrá medidas de ajuste salarial”.