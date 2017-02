Afirma que estuvo poseída durante diez años y un exorcismo la salvó

Paula contó cómo fue que se liberó de los “hombres de negro” que no la dejaban vivir. Su días en el neuropsiquiátrico y el ritual que la transformó.

“Entraron y me empezaron a molestar. Me tocaban las piernas, tenía rasguños en la espaldas - algo que era imposible que yo me haga -”, cuenta la chica que hoy tiene 25 años. Ese día, cuando sufrió por primera vez el trastorno de transformarse en un monstruo poderoso, nunca se imaginó que esa “manifestación” sería la primera de muchas.

“Sentía que no era yo la que hacía esas cosas. Quise matar a mi perra, le lastimé una costilla a mi abuela. A pesar de que no me acuerdo que me manifestaba así, sí recuerdo que cuando me despertaba todos me miraban raro y yo volvía a preguntar: ‘¿Y ahora qué hice?”, recuerda.