Amenazan a una docente para que apruebe exámenes: Le dejaron una carta con una bala

La profesora debía tomar hoy un examen recuperatorio. Recibió una carta en su domicilio con las amenazas, y además ingresaron al colegio, donde realizaron pintadas con aerosol.

Una docente denunció que fue amenazada de muerte por un alumno que le envió una carta con una bala para que lo aprobara en un examen recuperatorio en un colegio religioso de la ciudad de La Plata.

Se trata de María Marta Adam, de 50 años, docente del colegio privado San Cayetano, ubicado en la calle 44, entre 29 y 30."En 30 años como docente nunca me pasó algo así y me toca ahora que estoy a punto de jubilarme, no sé qué pensar", contó Adam, quien radicó la denuncia en la comisaría cuarta de La Plata y ahora tiene custodia.