El caso del anestesista: Ahora fue denunciado por otra joven

Gerardo Billiris y su ‘amigo’ Juan Martín Mercado han sido denunciados por otra joven, quien los acusó de haberla drogado, para luego abusar de ella.

Aunque el anestesista fue excarcelado por la paliza que le dio a Belén Torres, seguirá preso por tenencia de drogas. Ahora, otra denuncia agrava su situación ante la justicia.









Belén Torres antes y después de la paliza.





Nuevas pruebas contra el anestesista: Otra joven lo denunció por abuso





Al tomar estado público la identidad del anestesista, una joven modelo lo reconoció y lo denunció de haberla drogado y abusado de ella, en compañía de Juan Mercado, amigo de Billiris.





En el marco de la investigación, el portero declaró que “aproximadamente” una vez a la semana, y a pedido del anestesista, le abría la puerta a alguna chica que iba rumbo a su departamento.





La nueva denuncia que involucra a Billiris y su amigo Mercado





La joven modelo que ahora también denunció al anestesista, agregó a la ecuación a Mercado. En una entrevista que le realizaron en televisión, la mujer declaró que una noche, conoció en un boliche a Juan Martin Mercado, quien días después, la ‘invitó’ a tomar cocaína con un amigo. Ése amigo no era otro que el anestesista.





“En el maletín de Gerardo Billiris había un kilo de cocaína”, declaró la joven, de espaldas a la cámara y la cabeza cubierta por la capucha de un buzo.





Según ella, que fue con una amiga al departamento, pasaron varias horas consumiendo cocaína, hasta que Billiris le propuso inyectarla con ketamina, un anestésico usado en veterinaria.





La joven no quiso, pero “Gerardo y Juan Martín Mercado me presionaron para que me inyecte, me arrinconaron con la jeringa. Después me desperté desnuda con Billiris, había manchas de sangre en las sábanas y en mi entrepierna”.





La nueva denunciante, al despertar en esas condiciones, tomó fotografías del departamento del anestesista, fotografías que dieron un giro en la investigación. La joven no recuerda que pasó esa noche.





Cocaína a granel





Al parecer el médico anestesista les habría dicho a las chicas, que ‘necesitaba una secretaria’, para trabajar ahí mismo, en el departamento. “Nos ofreció trabajo, organizarle un poco la agenda. Yo y mi amiga teníamos 18 años y nos entusiasmamos. Nos dijo que podíamos consumir cocaína mientras trabajábamos”, expuso la modelo ante las cámaras de televisión.





PUBLICADO EL 10/02/2017