El Ex Ganador de ‘Cuestión de Peso’ que lucha por su vida

(Mirá la foto de como está ahora) Maxi Oliva fue el primer ganador de "Cuestión de Peso" en el 2006, cuando pasó de 200 a 100 kilos, pero ahora está en su peor momento: pesa 400 kilos y su vida corre peligro.

Oliva es uno de los 13 participantes de la nueva temporada del programa, que se estrenó ayer por El Trece con la conducción de Fabián Doman, y la suya se convirtió una de las historias que más impresionaron.

Sergio Verón, entrenador físico y coordinador general del ciclo, manifestó que "en el momento del rescate la vida de Maxi corría peligro", y señaló que el participante está internado en el Hospital de Obesidad "porque necesitábamos una unidad de tratamiento intensivo. No puede estar en cualquier lugar, en cualquier clínica y ni siquiera en su casa".

El participante contó que intentó bajar de peso por su cuenta, pero no lo logró. "Hará un año atrás traté de hacerlo solo, me regalaron una balanza especial que era hasta 350 kilos y, cuando me subía, ya pasaba más que eso", expresó.