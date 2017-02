El fiscal Guillermo Marijuan pidió la detención de Oscar Parrilli

El fiscal federal considera que existe "peligro de fuga"; el ex jefe de inteligencia está procesado por supuesto encubrimiento en la búsqueda del narcotraficante Pérez Corradi.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy la detención de Oscar Parrilli, ex jefe inteligencia, al considerar que existe "peligro de fuga" por parte de Parrilli, procesado por supuesto encubrimiento agravado en la búsqueda del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.

El juez Lijo procesó ayer a Parrilli por considerar que el ex funcionario obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi mientras estaba siendo buscado en el marco de dos causas penales.

Parrilli se defendió: "Es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado la falta de mérito. Es decir, me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente", dijo el ex funcionario kirchnerista hoy en diálogo con Radio Del Plata.