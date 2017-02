El gobierno de Vidal celebra el fallo que habilita a descontar los días de paro a los maestros

El fallo que habilita a la Provincia de Buenos Aires a descontar los días de paro de los trabajadores estatales, fue celebrado esta mañana por el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, al considerar que esa medida "confirma que únicamente se cobra cuando se trabaja".

Al respecto, enfatizó que la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo "lo que hace es ratificar una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal , que es la aplicación, en la provincia de Buenos Aires, de un principio: no hay salario si no hay trabajo, y sólo se cobra cuando se trabaja".

No obstante, en declaraciones a radio Mitre, el funcionario aclaró que ese principio "no menoscaba el derecho a huelga" que implica "que no se reciban sumarios y que no haya sanciones".