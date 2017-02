En una escucha con Echegaray, Parrilli habla de presionar a otro juez

La intervención judicial al teléfono de Oscar Parrilli, jefe del aparato de inteligencia estatal durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, sigue brindando sorpresas.

Esta noche, el canal TN reveló dos conversaciones telefónicas de Parrilli de abril del año pasado, más de cuatro meses después de haber dejado el poder, en la que el ex funcionario y sus dos interlocutores vuelven a hablar de presionar a jueces.

“Viste que hoy tengo que ir a declarar por el tema de Báez a lo de Casanello (...) me avisan que el juez tiene una versión como para procesarme ¿Vos creés? ¿Puede ser eso?”, le dice Echegaray a Parrilli. La respuesta del ex jefe de la inteligencia K fue: “A este Casanello yo lo conozco una vez que fui, cuando quise hacer la denuncia con Stiuso, viste, lo conocí ahí. No lo conocía yo. La impresión que tengo es que es un flojito, que es presionable, yo le tengo miedo a este hijo de puta. La verdad, no le tengo confianza. El que tenía relación con él era Julián (Álvarez, ex viceministro de Justicia). Lo voy a llamar a Julián a ver qué puede hacer.