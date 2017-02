Falleció Neil Fingleton, el gigante de 'Game of Thrones'

Neil Fingleton, un actor que medía 2,4 metros e hizo el papel del gigante "Mag the Mighty" en "Game of Thrones", falleció a los 36 años.

El Club de Personas Altas dijo que Fingleton, quien fue el hombre más alto de Gran Bretaña, murió el sábado. Medios británicos reportaron que murió a causa de una falla cardíaca.

Nacido en el noreste de Inglaterra en 1980, Fingleton dijo en 2006 al sitio web del Guinness: "Desde que yo recuerde, siempre he sido más alto que todos los demás".

Fingleton trabajó en películas como "47 Ronin" y "X-Men: First Class". En televisión, actuó en la exitosa producción "Game of Thrones", así como otras series televisivas como "Doctor Who".