FIFA avaló el acuerdo entre los dirigentes y se reanuda el fútbol

La Asamblea deberá refrendarlo en la sesión de este viernes, en Ezeiza. Así, Claudio Tapia avanza en su plan de ser presidente de la AFA. Los torneos volverán a jugarse desde el viernes 3 de marzo.

El acuerdo político, aquel que había empezado a tambalear el viernes, terminó de sellarse entre cafés y medialunas. A pesar de que desde Suiza habían devuelto el borrador con modificaciones en el estatuto, finalmente FIFA y Conmebol avalaron la decisión que tomaron los dirigentes de Primera División y el Ascenso: habrá 22 representantes de la máxima categoría y 21 repartidas en B Nacional, B Metro, C, D y Ligas del Interior en la Asamblea, que a partir del flamante esquema pasará a llamarse Congreso.





De este modo, la sangre no llegó a ese río revuelto de la calle Viamonte. Y aunque todavía resta definir la fecha de las elecciones, que en un principio iban a desarrollarse el 16 de marzo y se postergarán para el 22 del mes que viene o el 3 de abril, todos los caminos conducen a Claudio Tapia como el nuevo presidente de la AFA. Más allá de la resistencia de algunos sectores, dentro del mismo fútbol y en la Casa Rosada. Y se ratificó, por otro lado, la reanudación de los torneos tal cual se estipuló en el hotel Emperador, hace 15 días.





"El 3 de marzo arranca el campeonato. Encontramos una buena recepción por parte de Conmebol y FIFA respecto al acuerdo logrado en el fútbol argentino. Estamos muy satisfechos con el resultado de esta reunión", aseguró Tapia, a la salida del hotel NH, donde encabezó el grupo de directivos que se encontró con los enviados desde Asunción y Zurich, representados por la abogada paraguaya Monserrat Jiménez, Alejandro Marón (ex presidente de Lanús y e integrante de la Cámara de Apelaciones del ente sudamericano), los letrados europeos Rolf Tuner y Jorge Mowinckel, y Jair Bertoni, hijo de Ricardo Daniel (campeón del mundo '78).





El titular de Barracas Central estuvo acompañado por Luis Chebel (vice de Lanús), Raúl Broglia (presidente de Rosario Central) y Javier Marín (mandamás de Acassuso). Los asesoró Andrés Patón Urich. También estuvieron los integrantes de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, Javier Medín, Carolina Cristinziano y Pablo Toviggino.





Las diferencias habían surgido el último día de la semana pasada, cuando los dirigentes del Ascenso se enteraron de que el bosquejo que volvió desde FIFA contemplaba 19 y no 21 asambleístas a favor de las categorías menores. El vice de Chicago, Daniel Ferreiro, puso el grito en el cielo y le apuntó a Medín a través de su cuenta de Twitter. No obstante, la grieta quedó zanjada ayer por la mañana, tras un cónclave en el que no faltaron voces airadas. Sostenida la representatividad, ahora la discusión estará en Primera División.





Todavía resta determinar el criterio para establecer los 22 miembros de la Asamblea en un torneo que reúne 30 clubes. La posibilidad más fuerte es que los últimos ocho equipos de la tabla de los promedios queden sin voz ni voto. Hoy por hoy, serían Vélez, Quilmes, Huracán, Arsenal, Olimpo, Sarmiento, Temperley y Atlético de Rafaela. Esta situación se definirá hoy por la tarde, cuando los dirigentes de la A vuelvan a reunirse en Viamonte. Otra opción es utilizar el esquema del reparto del dinero de la televisión. La última, un sorteo.





El Ascenso, en cambio, ya resolvió cómo repartirá sus lugares. Habrá 6 miembros de la B Nacional, 5 de la B Metro, 2 de la C, uno de la D y 7 del Consejo Federal (2 del Federal A y 5 de las Ligas del Interior). También formarán parte del Congreso tres representantes de grupos de interés: Fútbol Feminino, Futsal y Fútbol Playa.





De todos modos, el viernes votará la vieja Asamblea, la que está compuesta por 72 integrantes y tanta polémica generó en torno a su disolución. Desde las 15, en el predio de Ezeiza, deberán aprobar el nuevo estatuto, la Superliga y un tema que no es menor: la rescisión del contrato del Fútbol Para todos y la adjudicación de los derechos audiovisuales a la empresa ganadora de la licitación, todavía una incógnita.





Con el OK al nuevo estatuto, 43 representantes deberán elegir un presidente. Y aunque en el acuerdo que los dirigentes celebraron a comienzos de mes se había fijado la fecha del 16 de marzo para celebrar el acto electoral, reglamentariamente deben pasar 45 días entre una Asamblea y otra. Entonces, si se cumple al pie de la letra con la ley, los comicios deberán desarrollarse el 3 de abril. Los dirigentes quieren resolver todo el 22 del mes que viene, 24 horas antes del partido que la Selección Argentina disputará ante Chile por las Eliminatorias.





¿Por qué tanto apuro? Tapia sabe que tiene la mayoría de los votos en la Asamblea, pero la sombra del Gobierno pesa sobre el yerno de Hugo Moyano. Y no son pocos los que ven en Marón un candidato ideal para competir con Chiqui. Aunque será difícil desbancar al capo del CEAMSE.





PUBLICADO EL 21-02-2017