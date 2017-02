Google lanzo una herramienta de inteligencia artificial para combatir a los 'trolls'

El nuevo proyecto de inteligencia artificial de Google pretende ser una herramienta útil para luchar contra el "acoso online y la creciente toxicidad de las conversaciones en la red".

Google lanzó hoy "Perspective", una herramienta de inteligencia artificial pensada para medios de comunicación que, a partir de los comentarios de las notas, aprende a detectar de forma automática los mensajes que considere "irrespetuosos" y "tóxicos" -los que llevan a las personas a abandonar las conversaciones- con el fin de evitar el acoso online.

La herramienta, que aún está "en su primera etapa de desarrollo", era probada por Wikipedia y los diarios The New York Times, The Guardian y The Economist, pero desde hoy está disponible de forma gratuita para cualquier medio que la solicite, aunque por el momento solo funciona en inglés.