Graves inconvenientes en la Región y en varias Provincias con el Servicio ‘Speedy’ de Teléfonica

Desde hace varias horas no solamente en diferentes sectores de la Patagonia sino en las distintas Provincias de la Argentina donde los números de Telefónica de Argentina comienzan con 029 o 026 se registran graves inconvenientes para navegar por internet utilizando el servicio de Speedy.Los inconvenientes van desde la baja de velocidad que en la mayoría de los casos no sobrepasan los 0.14 Mbps (independientemente de si el usuario tiene contratados uno, dos cinco o diez Mbps) hasta micro-cortes constantes y hasta cortes totales en las conexiones. Desde la Empresa todavía no tienen identificado cual es el inconveniente.