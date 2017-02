La 'Alicia K.' de Allen: Sabina Costa se aumentó por Resolución su sueldo, más de un 65%

El porcentaje de los aumentos depende en cada caso de la antigüedad de los funcionarios al igual que de los logros académicos reflejados en los títulos que cada uno de ellos haya presentado. Cabe recordar que la medida se toma a posteriori de un pedido de austeridad del Gobernador Alberto Weretilneck, el que al parecer no aplica para la mandataria comunal de Allen.

En éste último caso no solamente podría evaluarse el inclumplimiento de deberes de funcionario Público (no solamente de la Intendente sino también de los propios Secretarios firmantes) al arrogarse facultades que a las claras son propias del Poder Legislativo.

El artículo 131 no incluye a funcionarios políticos ELECTOS o DESIGNADOS. Queda claro que la Carta Orgánica Municipal entiende que tanto la Intendente como los Secretarios de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Planeamiento, etc. son simples integrantes de ésta comunidad, (o alguno de General Roca) que no necesitaron “Sine qua non“ (condición sin la cual no) tener algún título, ni primario, ni secundario ni terciario ni universitario para ocupar el cargo político que detentan.

Aún más, si hilamos fino respecto de las logros académicos de los funcionarios de la Gestión Costa, nos encontramos con Secretarios de Hacienda (salvo uno) que sólo completaron el Nivel Medio, o en el área de Obras Públicas donde en general son personas que ni siquiera fueron o son ayudantes de albañilería.