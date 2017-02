La CGT pide que no haya ‘aprovechamiento político’ de su marcha, tras la convocatoria de Cristina Kirchner

Héctor Daer, del triunvirato que encabeza la central obrera, dijo que no quieren "partidizar la marcha"; lo dijo después de que la ex presidenta pidiera "a todos y todas" que marchen el 7 de marzo "junto a los trabajadores".

"Nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de vista la marcha". El diputado nacional Héctor Daer, integrante del triunvirato que encabeza la CGT unificada, se refirió así a la convocatoria que hizo la ex presidenta Cristina Kirchner de que "todos y todas tienen que marchar junto a los trabajadores" el próximo 7 de marzo.

"Me es indiferente lo que dijo Cristina Kirchner. Nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de visto la marcha. No va a haber ningún aprovechamiento político. No hay que desvirtuar lo que sucede, las consignas y el planteo que tiene la movilización para llevarlo a ningún molino de tinte partidario", dijo Daer.