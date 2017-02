La feria de emprendedores neuquinos se realiza hoy y mañana en San Martín de los Andes

La feria de emprendedores neuquinos comenzará esta tarde en la plaza de San Martín de los Andes y continuará mañana, como parte de los festejos por el 119º aniversario de la localidad. Además, se presentará el Plan Provincial de Economía Social Hay Producto, que tiene por objetivo estimular el fortalecimiento de los emprendimientos socioproductivos de la economía social neuquina.

Más de cien emprendedores locales y de jurisdicciones de toda la provincia expondrán sus realizaciones hoy, de 15 a 21, y mañana, de 13 a 21. Entre ellas se harán presentes Andacollo, Huinganco, Plaza Huincul, Cutral Co, Picún Leufú, Paso Aguerre, Zapala, Junín de los Andes, Las Lajas, Villa La Angostura, Piedra del Águila, Pilo Lil, Quila Quina, Aluminé, Neuquén, Villa El Chocón y Senillosa.

El funcionario dijo que “lo que se está haciendo, a pedido del gobernador Omar Gutiérrez, es tratar de no tener proyectos sólo a corto plazo. Que no se hagan anuncios de acompañamiento de compra de maquinarias y al tiempo el productor la guarde o la venda porque no puede proyectar su sueño por largo tiempo. La idea es cambiar la realidad, que se empiece a desarrollar la gente y no que se sienta asistida momentáneamente”.