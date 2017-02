Labor Parlamentaria aprobó licencia sin goce de haberes para que López se presente en la Justicia

La Comisión de Labor Parlamentaria facultó de manera unánime al presidente de la Legislatura para que inicie los actos administrativos correspondientes con el objeto de licenciar de manera inmediata y sin goce de haberes al legislador Rubén López y a sus colaboradores.

En tal sentido, cumpliendo con lo dispuesto, el vicegobernador Pedro Pesatti firmó al término del encuentro la resolución por la cual López queda desvinculado de sus funciones en orden a lo previsto en el reglamento interno de la Legislatura, en sus artículos 14 y 15, por un lapso de noventa días, sin percepción de dieta ni de remuneración bajo cualquier concepto.

“Cuando recobré el conocimiento -añadió- ya era de mañana. Me desperté en una cama sin ropa” y en medio de un acto sexual. “Estaban López y dos hombres más. A López lo reconocí enseguida. Uno de ellos tenía alrededor de 40 años, tez morena, pelo medio canoso, no era gordo ni muy alto. El otro tenía entre 30 y 35 años, pelo castaño y barba candado. Los tres estaban desnudos”. Ubicó la casa sobre avenida Alem en Cipolletti, y describió la pieza como “muy oscura, con espejo” y la cama de dos plazas.

Luego especificó que se levantó “para buscar mis cosas y López me decía que no nos vayamos. Ahí me di cuenta de que estaba también en esa misma cama mi prima. Me fui a cambiar afuera de la habitación. No tenía estabilidad en el cuerpo. Nos queríamos ir. No sé quién llamó al taxi ni a qué base pertenecía. Nos fuimos y bajamos en la casa de mi prima. En la conversación que ambas sostuvieron, “dedujimos que algo nos habían dado en las bebidas que tomamos”.