Luciana Báez también apuntó contra su padre

La mayor de las dos hijas mujeres del detenido Lázaro Báez, Luciana, apuntó también este jueves a su padre como el único que tomaba las decisiones en el grupo empresario, tal como lo hicieron el miércoles dos de sus hermanos, y atribuyó a la amistad del empresario con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, la decisión de alquilarle propiedades a través de su sociedad "Los Sauces".

"Después de la muerte no sé cómo habrá sido la relación con Cristina y los hijos. Era con él que tenía relación Lázaro, no sé cómo habrá seguido la relación con los otros socios porque él no comentaba", respondió Luciana cuando se le preguntó por el vínculo con "Los Sauces" tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en 2010.