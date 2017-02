Macri: "Volverá a fojas cero el caso del Correo Argentino"

En conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri también afirmó que fue anulado el cambio en el índice que se utiliza para actualizar los montos de las jubilaciones.

El presidente Mauricio Macri anunció que retornará a “fojas cero” el proceso de acuerdo judicial con la empresa Correo Argentino para reanudar el camino hacia una solución definitiva con la intervención de otros organismos del Estado.

“Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado, acá no sucedió nada todavía, no se condonó, no se pagó, no se cobró”, puntualizó.