Moto G5: Lenovo marca la cancha en la gama media

Lenovo presentó en Barcelona, en el marco del Mobile World Congress que comienza mañana, su apuesta para revalidar el título de campeón de la gama media, con dos nuevos modelos: el Moto G5 y Moto G5 plus.

Lenovo afirma que hizo una encuesta entre 12 mil adultos en 9 países para encontrar qué elementos eran los que más valoraban en un smartphone: una batería de larga duración, una cámara que obtenga buenas imágenes y una cámara de gran calidad. En teoría, los nuevos Moto G5 apuestan por apuntalar su oferta en estos tres ítems.

El Moto G5 Plus, por su parte, aumenta la pantalla a 5,2 pulgadas, tiene un procesador Snapdragon 625, 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno, batería de 3000 mAh con carga rápida, un hardware que lo acerca al Moto Z Play (aunque este tiene pantalla más grande, más batería y la posibilidad de agregar accesorios modulares). Inevitable cercanía en una línea de productos que se renueva todos los años.

Una novedad en el Moto G5 Plus es la cámara, de 12 megapixeles con apertura f/1.7 y tecnología de doble píxel para registro de las imágenes, una combinación que hasta hace poco quedaba sólo para la gama alta.

Los Moto G5 y G5 Plus salen a la venta en marzo próximo, a un precio internacional de 200 euros para el G5 y de 230 a 280 euros el G5 Plus (dependiendo de si tiene 2 o 3 GB de RAM). Llegarán a América latina, aunque todavía no hay fechas para la Argentina.