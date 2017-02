Neuquén: ‘La propuesta salarial para los trabajadores del Estado debe ser presupuestariamente posible’

El ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido señaló que el gobierno provincial trabaja en una propuesta salarial para los gremios que representan a los trabajadores del Estado.

“Vamos a presentar una propuesta ésta semana que va a ser dialogada con todos los sectores gremiales. Una propuesta que sea presupuestariamente posible y que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. Nosotros, como representantes de los trabajadores del Estado y de los ciudadanos de toda la provincia, no podemos llevar adelante una propuesta que signifique no poder cumplir las obligaciones formales que el Estado tiene diariamente”, expresó.

“Hay que tener tranquilidad, estamos trabajando con el presupuesto sobre la mesa. Nosotros no vamos a presentar una propuesta que inmediatamente sea rechazada. Los gremios solicitaban un aumento del 40 por ciento que no tiene fundamento técnico y no es razonable”, manifestó el titular de la cartera de Gobierno y Justicia.