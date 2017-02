Nuevo audio de Nisman: 'Aunque quieran matarme y sacarme del medio, esto no tiene retroceso'

(Escuchá el audio original) Se difundió una conversación entre el fiscal fallecido y Daniel Berliner, director de la Agencia Judía de Noticias.

Doss años después de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman , el caso todavía no se resolvió y la Justicia nunca decidió si fue un homicidio o suicidio. El fallecimiento de Nisman se dio en el momento en el que fiscal iba a presentar una denuncia contra Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

"Ahora tengo las pruebas y con las pruebas, más de uno que no se imagina le va a temblar el orto. Porque no es prueba inventada por mí, no son valoraciones, cuando vean las pruebas proporcionadas por el propio Estado, te agarrás la cabeza, Daniel. Esperá, esperá un poco, seguí con tu laburo y todo, pero acá hay que alejarse (los que están vinculados con todo esto) lo antes posible para que no le pegue alguna esquirla a pobre gente que quizá no tiene mucho que ver al lado de los máximos responsables. Ahora, que los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tengas duda", agregó.