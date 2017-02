Oscar 2017: Todo lo que tenés que saber de la entrega

La Academia va a premiar a lo mejor del séptimo arte; dónde va a ser, quiénes son los nominados, los favoritos y mucho más.

Todos los febreros los amantes del cine tienen la misma cita: la entrega de los Premios Oscar. Este 2017, la ceremonia tendrá lugar mañana, a partir de las 22:30 horas, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La misma será televisada por TNT, también podrá verse por la misma señal el preshow que arranca a las 21.

Los shows de la noche estarán a cargo de John Legend ("Audition", The Fools Who Dream y "City of Stars", de La La Land" ), Justin Timberlake ( "Can't Stop The Feeling" de Trolls), Sting ("The Empty Chair" de Jim: The James Foley Story. y Lin-Manuel Miranda; el Oscar honorífico será para Jackie Chan.

La Academia ha decidido premiar al actor por su trayectoria.