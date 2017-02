Paro Docente: Habló el hombre que inició la ‘cadena solidaria’ para dar clases

"Estos misterios de las redes... yo simplemente mandé un tuit arrobando a la señora gobernadora. Le dije que contaba conmigo para lo que fuera necesario, para que se iniciaran las clases cuando corresponde. Después alguien me retuiteó, alguien creó un hashtag, y el tema se convirtió en tendencia mundial. El sueño de todo tuitero", dijo Bronenberg a Continental.

"En rigor de verdad, en 140 caracteres uno no puede ampliar demasiado. La idea era que yo creo que las clases tienen que empezar el día que corresponde. No cuestiono ni el derecho de huelga de los docentes ni la libertad de trabajo que tienen los docentes. No quise entrar en el debate de si el sueldo corresponde o no. Esa era la idea", explicó.