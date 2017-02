Paso a paso, cómo actualizar los Estados de WhatsApp y elegir quién puede verlos

La novedad del mensajero ya está entre nosotros, pero muchos no saben cómo funciona. Tips y consejos para no quedar afuera de la última novedad de la app más usada del mundo.

Fotos, videos o GIFs, con texto, dibujitos o emojis, que compartiremos con nuestros contactos durante 24 hs. ¿Parece fácil, no? No tanto. Los "Estados" de WhatsApp están disponibles desde ayer pero, para muchos, genera más dudas que certezas.

Los Estados públicos -sin restricciones- se le muestran a los contactos que también nos tienen agendados. Si nosotros no tenemos en WhatsApp a una persona, no se van a mostrar nuestros posteos. Y si nosotros no los tenemos pero ellos sí, tampoco verán lo que pongamos en el "Estado".