Rubén López rompió el silencio: “Ésta chica dice que fue abusada... y su prima también?"

En un reportaje televisivo el gremialista y ahora Legislador en uso de licencia, Rubén López sostuvo que la denuncia en su contra es “… una cosa de locos”.

“Ésta chica fue en dos oportunidades a unos eventos que hicimos nosotros, fue a hacer de moza, hecho que cuando nosotros necesitamos un servicio le pedimos siempre a la misma gente, ni siquiera la llevé yo, la llevó ésta chica (por la prima)”.

“Esto no fue así, nosotros estamos haciendo un proyecto de deportes con algunas otras personas en Fernández Oro por eso les pedí de llevarlo a Abramóvich, lo traje, veníamos por la calle Fernández Oro hay un boliche conocido ahí (Única), Abramóvich me preguntó que había ahí yo le dije que era un boliche, me dijo no se podrá pasar un rato yo tengo el avión a los ocho o nueve de la mañana yo ahora no me acuerdo bien el horario que me dijo, llegamos, única tiene que tener cámaras así que debe estar grabado, llegamos allí, bailamos con unas chicas que vinieron a saludarlo (a Abramóvich), después nos sentamos charlamos yo le expliqué lo que queria de deportes, lo llevé al hotel a él y al otro muchacho y yo me fui a mi casa”.