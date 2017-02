“Siéntense, mentirosos, nadie les cree”: La explosiva primer conferencia de Prensa de Donald Trump

El presidente negó todas las acusaciones lanzadas por los medios. "No tengo nada que ver con Rusia", remarcó. Y defendió a Flynn: su error, dijo, no fue haber conversado varias veces con el embajador ruso antes de la toma de posesión, sino no haber notificado adecuadamente al vicepresidente, Mike Pence. "Flynn hizo su trabajo", agregó.

The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, CNN y hasta la BBC fueron blanco de su malestar.

Los periodistas alzaron la mano y Trump disparó: "¡Siéntate!", "Mentirosos", "Nadie les cree"."Muchos de los reporteros de nuestra nación ya no cuentan la verdad, muchos de los medios no hablan para la gente, sino en favor de interés ajenos", declaró.