Soledad Silveyra ya no será parte del jurado del "Bailando"

Ángel de Brito, quien seguirá evaluando a los participantes, confirmó que la actriz no seguirá siendo su compañera en el programa de Marcelo Tinelli.

El 15 de mayo será el regreso de "ShowMatch" a la pantalla de El Trece. Y mientras aún no se conocen los nombres de los participantes del "Bailando", Ángel de Brito anunció que uno de los miembros del jurado de la edición 2016 no participará este año en el ciclo.

¿De quien se trata? Soledad Silveyra. Así lo anunció el periodista en "El Diario de Mariana" (El Trece): "Solita, afuera del jurado del 'Bailando'. ¿Por qué dice ahora que no le gustan las peleas? Tenemos los archivos de sus peleas… Es decisión de la producción que ella no esté y que haya cambios en el jurado…".

La actriz, hace unos días, había esbozado una posible salida del show en una entrevista radial con el programa "Cosas que Pasan". “Tal vez no soy una gran productora de peleas -dijo-. Ése no es un lugar que me genere demasiado placer“. Y también contó que tiene ganas de volver a la actuación: "Estoy preparando un texto con Lito Cruz. Me pareció un proyecto chiquito, no pretencioso, y tengo ganas".