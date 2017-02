Weretilneck encabezó la apertura de la licitación para seleccionar el nuevo agente financiero

El gobernador Alberto Weretilneck presidió la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nacional para la selección de una entidad financiera que actúe como agente financiero de la Provincia. En la oportunidad, presentó su oferta el Banco Patagonia.

Estuvieron presentes acompañando al Mandatario, el vicegobernador Pedro Pesatti, los ministros de Economía, Isaías Kremer; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Salud, Fabián Zgaib y de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta; el secretario General de la Gobernación, Matías Rulli; y el legislador Alejandro Palmieri.

“Para esto tenemos en cuenta dos aspectos: uno que tiene que ver con las sucursales y otro con los cajeros automáticos. No habrá un lugar en la Provincia donde no haya un cajero automático o los rionegrinos se encuentren cerca a uno para hacer uso de este. Mientras que para las sucursales o centros de atención también se establece que no habrá un lugar dentro de la provincia desde donde un rionegrino no pueda hacer una transacción”, manifestó Kremer.