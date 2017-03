A casi un año de su detención, así es la celda en la que vive Lázaro Báez

El programa Animales Sueltos difundió imágenes del lugar en el que pasa las horas preso el empresario kirchnerista investigado por "la ruta del dinero K".

El 5 de abril de 2016 el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue detenido cuando bajaba del avión que lo trasladó desde Río Gallegos a Buenos Aires. Desde ese momento, su vida dio un giro de 180 grados. Su estancia en el penal de Ezeiza es muy diferente al que tenía en sus grandes terrenos del sur. Animales Sueltos mostró cómo es la celda en la que vive el exdueño de Austral Construcciones.

El calabozo es chico, mide 3 metros de largo por 2 de ancho. En las imágenes aparecen varios de los objetos personales de Báez: ropa, lentes, un reproductor de DVD, libros, cuadernos, toallas. También está el pequeño inodoro, la cama de una plaza, y una ventana tapada con una sábana para que no entre la luz del sol.

Romina Manguel, la periodista que recorrió el pabellón donde está Báez, contó un dato curioso. Los reclusos tiene trabajar. Por eso, el contador Daniel Pérez Gadín fabrica bolsas de cartón. "Les pagan cerca de 4 mil pesos. Tienen la obligación de hacerlo los que están condenados. Báez optó por no trabajar", agregó.

Hasta el momento, Báez no declaró en contra de Néstor y Cristina Kirchner. El ex zar de la construcción mantiene su estrategia de no aportar datos en ninguna de las causas en las que está siendo investigado. Hace unos días, Leandro Báez, su hijo más chico, fue indagado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa sobre la empresa Los Sauces por lavado de dinero.