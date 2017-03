Baradel se enfureció por una pregunta y se fue del estudio de TN

El secretario general de Suteba estaba hablando de la situación por la paritaria docente y del discurso de la gobernadora Vidal en La Plata.

"Queremos que en la paritaria de la provincia reconozcan la pérdida del salario y que haya una proyección de inflación más realista". Con esas palabras, Roberto Baradel, analizó cuáles serían los pasos para destrabar el paro docente. Pero se enfureció con una pregunta de Nicolás Wiñazki.

"No sé por qué lo ponen en discusión. Yo no miento, no lo hice en mi vida. Es una conducta de vida. Esta pregunta ya fue contestada hace mucho tiempo y siguen insistiendo", sostuvo. Ante esa afirmación, el periodista le retrucó que en los registros públicos no consta ningún aporte previsional de escuelas hacia él. Algo nervioso, Baradel dudó en el nombre y número de la escuelas en las que trabajó y para justificar que sí había dado clases propuso convocar a sus compañeros docentes.