Gobernador Omar Gutiérrez: ‘Esta es la nueva etapa de la nueva política que hemos comprometido’

El gobernador Omar Gutiérrez dejó inaugurado ayer en la tarde-noche el 46º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la provincia del Neuquén. En sus palabras ante la Cámara de Diputados, el mandatario realizó un repaso de las acciones ejecutadas en 2016 y las proyectadas para este año. También elevó 21 proyectos de ley (ver aparte) para que sean debatidos en el recinto y enfocados “en los que menos tienen”, según expresó, y pidió “buscar puntos de convergencia antes que de conflicto”.

“Vengo a renovar mi compromiso de no confrontar y de encontrar soluciones en Neuquén para los neuquinos”, conceptualizó el gobernador y recordó que “esta es la nueva etapa de la nueva política que hemos comprometido”.

Acompañado por su gabinete, el discurso del mandatario tuvo puntos salientes como el anuncio de que se ha fortalecido y saneado la caja jubilatoria provincial del Instituto Provincial de Seguridad Social del Neuquén, y que en ese mismo camino trabajará para sanear las cuentas públicas. “Las finanzas públicas tienen que tener solvencia. Es un camino que se lleva adelante en forma escalonada, gradual y temporal”, afirmó y agregó que “la solución no es el ajuste, no hemos despedido a un solo empleado, no paramos ni diferimos ni una sola obra pública”.