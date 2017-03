Limpiaba la pileta, cedió el piso y cayó en un pozo gigante

Pasar el fin de semana largo en familia y combatir la intensa ola de calor que agobia a la Ciudad de Buenos Aires y el GBA desde hace nueve días, fueron los objetivos que Claudia Peralta, una vecina de Villa Adelina, quería satisfacer disfrutando la pileta de lona en el patio de su casa.

Por allí iban a pasar hijos, nietos, padres y esposos durante todo el día, hasta que cerca de las 14.30 del domingo sucedió lo inesperado. La mujer de 52 años estaba limpiando la pileta, luego se dispuso a colgar la ropa y, literalmente, se la tragó la tierra.

"Mi vieja estaba lavando y colgando la ropa. Cuando me desperté, me dispuse a limpiar la pileta porque iba a venir mi sobrina de visita. Entonces le pedí ayuda", contó Javier, el hijo de la víctima.

"Al tener un poco de agua, estaba un poco pesada para ella. Entonces me dijo que esperáramos un poco más para que se termine de desagotar. Entonces, apenas apoya el pie en la loza, en un segundo desapareció mi mamá. Apenas llegué a escuchar un '¡Ah!'. Me doy vuelta y veo todo negro, no la veo a ella. Estuve gritando todo el tiempo '¡vieja, vieja, vieja!'", prosiguió su relato el muchacho.