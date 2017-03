Macri en el Congreso: “La obra pública dejó de ser sinónimo de corrupción”

Fue la segunda apertura de sesiones ordinarias de Macri. El presidente llegó apenas minutos después de lo previsto, pasadas las 11.15. Cuando entró al recinto, sus ministros y legisladores lo recibieron con un primer aplauso sostenido. La izquierda y los K lo esperaban con carteles de protesta.

"Hicimos realidad muchos derechos que estaban sólo en los papeles y creamos nuevos derechos, como la asignación universal a adultos mayores. Alcanzamos el valor más alto, un millón y medio de chicos recibieron asignaciones familiares o por hijo. No esperamos que vengan a las oficinas de Anses, fuimos a buscar chicos que no tenían DNI la mejor manera es llevar el Estado donde antes no llegaba. Sin clientelismo ni punteros, implementamos el Estado en tu barrio, operativos en lugares vulnerables la presencia del Estado se traduce en obras de infraestructura social. No podemos permitir que haya 12 millones de argentinos viviendo en villas y barrios precarios sin agua ni servicios básicos", amplió.