Neuquén: El gobierno propuso actualización automática de los salarios según el IPC

El gobierno de la provincia del Neuquén realizó una propuesta de actualización automática de los salarios de los empleados públicos de forma trimestral conforme a la inflación que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que elabora la dirección provincial de Estadística y Censos. Esta propuesta ya fue presentada a las representaciones gremiales durante rondas que se desarrollaron durante la jornada de hoy, y se aguarda la respuesta luego de ser sometidas a las asambleas de cada organización.

Los ministros de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido; de Economía, Norberto Bruno; y de Educación, Cristina Storioni explicaron la propuesta esta tarde en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. De aprobarse, el primer ajuste automático se producirá con los haberes de abril, tomando como parámetro la inflación acumulada en los meses de enero, febrero y marzo.

Consultada por la prensa sobre voluntarios en las aulas, la ministra Storioni subrayó que “ingresar voluntarios en las aulas tiene cierta predisposición a solucionar un problema en lo superficial y no de fondo. No acuerdo con el voluntarismo dentro de las aulas”.

También, explicó que “la medida de ATEN es por 48 horas y tiene que ver con el pedido de una paritaria nacional, y que de ninguna manera la jurisdicción está en situación de resolverlo de esa manera. Esta solicitud del sindicato es extemporánea, nos desorienta, y por eso confío plenamente que los maestros y maestras estarán el día 6 con los chicos”. Agregó que “de ninguna manera recurriremos a voluntarios para cubrir esta posibilidad. Sí, por supuesto, el día no trabajado es día descontado, no solamente los docentes, sino los administrativos”.

Gaido sostuvo que “más tarde o más temprano vamos a llegar a un acuerdo. No hay ningún justificativo para que haya un paro, que no se desarrolle la tarea laboral en la administración o que no haya clases. Tenemos una mesa que ha cumplido en expresar una propuesta que sea evaluada por los representantes de los trabajadores. Hay un presupuesto que es finito que hay que cumplir en tiempo y en forma, con obligaciones que no son solo salariales”, y recordó que “el diálogo es una conducta del gobierno que viene manteniendo y va a seguir manteniendo”.