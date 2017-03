Qué dijo el músico que fue echado de Los Manseros Santiagueños en el mismo escenario

(Mirá el Video del momento del 'raje' mientras estaban en el show en vivo) Martín Paz, integrante (o ex) de Los Manseros Santiagueños, se refirió al escándalo del fin de semana en el que su padre y fundador de la banda, Onofre Paz, lo echó del conjunto folclórico en medio de una presentación.

"Es muy atrevido con su padre y desagradecido. Yo le di todo, y ahora me hace problemas por minas este guacho de mierda", agregó Onofre.

"No me importa que esto salga por radio y por televisión pero a partir de este momento no va a trabajar más con nosotros", completó, y le pidió al integrante del conjunto folclórico que se retire del escenario.