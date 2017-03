Vidal elogió a los maestros, pero fue dura con el paro docente: ‘Los chicos son los únicos que pierden’

La gobernadora de Buenos Aires cargó duro contra los docentes: "Este paro no ayuda en nada". Al hablar de Educación fue abucheada, hubo gritos y también recibió el aplauso más largo.

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dedicó 10 minutos de su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa bonaerense al conflicto docente. Con la voz casi quebrada, Vidal les habló a los gremialistas: "No sean funcionales a los que responden a intereses políticos". Reiteró, además, un pedido que lanzó al inicio de las negociaciones: "Discutamos lo que haya que discutir, pero con los chicos adentro del aula".

Al hablar hizo una diferencia entre "los maestros que ponen su corazón dentro del aula" y los referentes sindicales. "El compromiso que puedo cumplir es que los salarios no pierdan frente a la inflación. Me gustaría ofrecerles más. Sé que merecen más y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ese es mi compromiso", prometió.

"A los dirigente gremiales les digo: el camino que eligieron no es el mejor. No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad no es clara. Cuando nos dicen que aún con la paritaria, el lunes no empiezan las clases", desafió.