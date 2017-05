Dolor y reclamo de justicia en la despedida de Araceli: ‘Todavía no sabemos por qué se ensañaron así’

El padre de la joven asesinada apuntó contra los acusados y volvió a criticar a la fiscal que encabezó la búsqueda: "No está capacitada ni para sacar a un chico a dar una vuelta a la plaza".

Desde la casa velatoria Santa Lucía sale un empleado a la calle y pregunta si alguien más se quiere despedir de Araceli Fulles (22). Faltan diez minutos para las 11 de la mañana, hora en la que está prevista la partida del cortejo fúnebre hacia el cementerio de San Martín. La pregunta es casi un susurro, a pesar de que hay casi 200 personas en la calle. Pero no hace falta levantar la voz. Son las últimas postales del silencio, de una mañana soleada en el conurbano bonaerense.

A medida que empiezan a entrar para ver a Araceli por última vez, la mañana cambia para siempre. Los que ingresaron apagados por el dolor íntimo vuelven a la calle en una bola de llanto, enbroncados y quebrados. No hay abrazo que los pueda contener. Es el llanto de los jóvenes el más conmovedor, porque la muerte de una chica como Araceli es la que trae más interrogantes. Y no hay consuelo ni respuesta para esas preguntas qué se hacen todos: ¿Por qué la mataron? ¿Por qué se ensañaron así con ella? ¿Por qué no la encontraron antes? ¿Por qué se la buscó tan mal? ¿Por qué a Araceli la halló un perro y al prófugo lo marcó una vecina? ¿Y la Policía?.