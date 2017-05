Son 95 los caídos en Malvinas que desde el 19 de junio serán identificados por la Cruz Roja

La Cancillería ya consiguió que los familiares de 95 caídos de un total de 123 brinden su consentimiento para que la Cruz Roja pueda comenzar su trabajo de identificación de los restos de ex combatientes que yacen en el Cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, tras el pedido de la comisión de Familiares de "subsanar la falsificación de permisos" efectuada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Fuentes del Palacio San Martín informaron que el próximo 19 de junio comenzarán las tareas de investigación por parte de la comisión especial de la Cruz Roja Internacional en territorio malvinense, que trabajará allí hasta fines de agosto.

Del total de restos de combatientes no identificados (123), los familiares de 95 caídos ya dieron su visto bueno para que el equipo de la Cruz Roja pueda identificarlos, y en Cancillería explicaron que el resto "aún no fue localizado porque algunos familiares ya fallecieron o no pueden ser hallados".