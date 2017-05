5 cosas que le pasan a nuestro cerebro cuando navegamos por internet

Cada vez que entramos en el ciberespacio nos sumergimos en un mundo diferente, aunque no nos movamos físicamente. ¿Qué ocurre dentro de nuestro cerebro? ¿Cómo cambiamos nuestro comportamiento? La ciberpsicóloga forense Mary Aiken lo analiza en su libro "The cyber effect".

Cuando entramos en el ciberespacio, no siempre somos concientes de que nos adentramos en un mundo virtual donde el tiempo pasa más rápido, y pensamos y nos comportamos de manera muy distinta a como lo hacemos en el mundo real.

"Estamos viviendo un momento histórico muy emocionante en el cual están cambiando muchos aspectos de la vida en la Tierra. Pero lo nuevo no siempre es bueno y tecnología no es sinónimo de progreso", dice la psicóloga, cuyo trabajo en el FBI e Interpol inspiró la serie televisiva CSI Cyber.

Aiken dice que, una vez que entramos en el ciberespacio (el mundo digital), "viajamos" a un lugar diferente en el que nuestras emociones y percepciones se transforman. Muchos no se dan cuenta. Están sentados en el sofá de su casa y cuando están online nada cambia. En su mente no se fueron a ningún lugar, pero las condiciones son diferentes a las de la vida real. Por eso nuestros instintos nos fallan en el ciberespacio".

Aiken y otros psicólogos como Patricia Wallace (The Psychology of the Internet, 1999) o John Suler (The Psychology of Cyberspace, 2001 y 2004) llevan años investigando este fenómeno.